Оксимец Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти15.02.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова
Рождение ребёнка
07.07.1781
Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова
Рождение ребёнка
24.01.1784
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова
Рождение ребёнка
16.02.1786
Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова
Рождение ребёнка
11.06.1789
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова
Рождение ребёнка
07.12.1793
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксимец Мария Максимова
Смерть
15.02.1804