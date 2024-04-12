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Оксимец Яков Федорович

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1752

Дата смерти

15.02.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Оксимец Федор Семенович

Мать: Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Оксимец Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1781

Сын: Оксимец Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1784

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1786

Сын: Оксимец Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1789

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1793

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксимец Мария Максимова

Смерть
15.02.1804
Носовка, Чернігівська область
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