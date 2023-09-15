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Оксимец Фома Яковлевич

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

07.07.1781

Дата смерти

11.01.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1781

Отец: Оксимец Яков Федорович

Мать: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1801

Жена: Оксимец Евфросинья Стефанова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1806

Сын: Оксимец Давид Фомин

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова

Рождение ребёнка
18.11.1808

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1812

Сын: Оксимец Тимофей Фомин

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Семен Фомин

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Фомина

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова

Смерть
11.01.1814
Носовка, Чернігівська область
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