Оксимец Фома Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1781
Дата смерти11.01.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1781
Отец: Оксимец Яков Федорович
Мать: Оксимец Мария Максимова
Бракосочетание
09.11.1801
Рождение ребёнка
24.07.1806
Сын: Оксимец Давид Фомин
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
18.11.1808
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
30.01.1812
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оксимец Семен Фомин
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Фомина
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Стефанова
Смерть
11.01.1814