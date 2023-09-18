Оксимец Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1781
Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1784
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1786
Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович
Рождение ребёнка
11.06.1789
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович
Рождение ребёнка
07.12.1793
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно