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Оксимец Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Оксимец Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1781

Сын: Оксимец Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1784

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1786

Сын: Оксимец Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1789

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1793

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Оксимец Яков Федорович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Яков Федорович

Смерть
Неизвестно
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