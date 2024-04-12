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Оксимец Трофим Яковлевич

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

17.06.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Оксимец Яков Федорович

Мать: Оксимец Мария Максимова

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1797

Жена: Оксимец Зеновия Семенова

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1798

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара Трофимова

Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марина Трофимова

Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Оксимец Михаил Трофимов

Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Оксимец Яков Трофимов

Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова

Смерть
17.06.1835
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