Оксимец Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти17.06.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Оксимец Яков Федорович
Мать: Оксимец Мария Максимова
Бракосочетание
25.01.1797
Жена: Оксимец Зеновия Семенова
Рождение ребёнка
12.04.1798
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара Трофимова
Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марина Трофимова
Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Оксимец Зеновия Семенова
Смерть
17.06.1835