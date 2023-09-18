Оксимец (Гуленко) Зеновия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти20.06.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1797
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1798
Дочь: Ирина Трофимова
Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марина Трофимова
Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич
Смерть
20.06.1816