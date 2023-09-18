Оксимец (Гуленко) Зеновия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Гуленко) Зеновия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

20.06.1816

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1797

Муж: Оксимец Трофим Яковлевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1798

Дочь: Ирина Трофимова

Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марина Трофимова

Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Оксимец Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Оксимец Яков Трофимов

Отец ребёнка: Оксимец Трофим Яковлевич

Смерть
20.06.1816
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