Оксимец (Коваленко) Евфросинья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1801
Рождение ребёнка
24.07.1806
Сын: Оксимец Давид Фомин
Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1808
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1812
Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оксимец Семен Фомин
Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Фомина
Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич
Смерть
Неизвестно