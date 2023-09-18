Оксимец (Коваленко) Евфросинья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец (Коваленко) Евфросинья Стефанова

Оксимец (Коваленко) Евфросинья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1801

Муж: Оксимец Фома Яковлевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1806

Сын: Оксимец Давид Фомин

Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1808

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1812

Сын: Оксимец Тимофей Фомин

Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Семен Фомин

Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Фомина

Отец ребёнка: Оксимец Фома Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close