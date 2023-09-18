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Оксимец Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Оксимец Семен Федорович

Мать: Оксимец Татьяна Даниловна/Демидовна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Оксимец Яков Федорович

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1757

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Оксимец Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Смерть
До 1787
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