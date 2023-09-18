Оксимец Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
25.11.1757
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Оксимец Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Оксимец Евфросинья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1787