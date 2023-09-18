Оксимец Евфросинья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович
Рождение ребёнка
25.11.1757
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Оксимец Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно