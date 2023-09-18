Оксимец Евфросинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Евфросинья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Оксимец Яков Федорович

Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1757

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Оксимец Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Оксимец Федор Семенович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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