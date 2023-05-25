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Куршаков Михаил Ильич

Место рождения

Силы Курмакова, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Куршаков Илья Силыч

Мать: Куршакова Дарья Семеновна

Силы Курмакова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куршакова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куршакова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куршакова Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куршакова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куршакова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Куршаков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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