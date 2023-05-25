Куршаков Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Куршаков Илья Силыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куршакова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куршакова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куршаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куршакова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куршакова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куршаков Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куршаков Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Куршаков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Куршакова Екатерина Терентьевна
Смерть
Неизвестно