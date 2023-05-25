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Куршаков Илья Силыч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куршаков Сила Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куршакова Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Николай Ильич

Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Куршаков Александр Ильич

Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Куршаков Егор Ильич

Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна

Силы Курмакова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Куршаков Михаил Ильич

Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна

Силы Курмакова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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