Куршаков Илья Силыч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куршаков Сила Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Куршаков Егор Ильич
Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Куршакова Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно