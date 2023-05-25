Куршакова Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куршаков Егор Ильич
Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куршаков Илья Силыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч
починок Силы Куршакова (Макуры)
Смерть
Неизвестно