Куршакова Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршакова Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Егор Ильич

Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч

Силы Курмакова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Александр Ильич

Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч

Силы Курмакова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куршаков Илья Силыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Николай Ильич

Отец ребёнка: Куршаков Илья Силыч

починок Силы Куршакова (Макуры)
Смерть
Неизвестно