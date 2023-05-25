Куршакова Екатерина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куршакова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Куршаков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куршакова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Куршаков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куршаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Куршаков Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно