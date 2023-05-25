Куршакова Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршакова Екатерина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куршакова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Куршаков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куршакова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Куршаков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Куршаков Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куршаков Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно

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