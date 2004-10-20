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Гаршин Виктор Тимофеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.05.1938

Дата смерти

20.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938

Отец: Гаршин Тимофей Спиридонович

Мать: Гаршина Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
С 1963 по 1967

Дочь: Гаршина Людмила Надежда Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Гаршина Татьяна

Бракосочетание
1967

Жена: Гаршина Галина Александровна

Развод
До 1967

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1973

Сын: Гаршин Виталий Викторович

Мать ребёнка: Гаршина Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.10.2004
Москва, город федерального значения Москва
Последние годы жил вместе с женой и семьей сына в своей квартире на Домодедовской ул, д1к1. Было несколько сосудистых нарушений в мозге, из-за чего была нарушена координация и сила движений при абсол... Показать все
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