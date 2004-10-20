Гаршин Виктор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1938
Дата смерти20.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938
Рождение ребёнка
С 1963 по 1967
Дочь: Гаршина Людмила Надежда Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Гаршина Татьяна
Бракосочетание
1967
Развод
До 1967
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1973
Сын: Гаршин Виталий Викторович
Мать ребёнка: Гаршина Галина Александровна
Смерть
20.10.2004
Последние годы жил вместе с женой и семьей сына в своей квартире на Домодедовской ул, д1к1. Было несколько сосудистых нарушений в мозге, из-за чего была нарушена координация и сила движений при абсол... Показать все