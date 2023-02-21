Гаршина Людмила Надежда Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаршина Людмила Надежда Ирина Викторовна

Гаршина Людмила Надежда Ирина Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1963 по 1967

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

С 1939 по 1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1963 по 1967

Отец: Гаршин Виктор Тимофеевич

Мать: Гаршина Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close