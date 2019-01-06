Гаршина (Блинова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения05.10.1945
Дата смерти06.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1945
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
17.09.1973
Сын: Гаршин Виталий Викторович
Отец ребёнка: Гаршин Виктор Тимофеевич
Смерть
06.01.2019
Последние годы жизни провела в лежачем из-за тяжелого заболевания Паркисона состоянии в доме на Домодедовской ул.1к1