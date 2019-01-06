Гаршина (Блинова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина (Блинова) Галина Александровна

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Место рождения

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.10.1945

Дата смерти

06.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1945

Отец: Кусмарцев Александр Васильевич

Мать: Блинова Анна Ефимовна

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1967

Муж: Гаршин Виктор Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.09.1973

Сын: Гаршин Виталий Викторович

Отец ребёнка: Гаршин Виктор Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.01.2019
Москва, город федерального значения Москва
Последние годы жизни провела в лежачем из-за тяжелого заболевания Паркисона состоянии в доме на Домодедовской ул.1к1
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