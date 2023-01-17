Гаршина (Лозутенкова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1915
Дата смерти01.12.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1915
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гаршина Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Гаршин Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гаршина Лира Тимофеевна
Отец ребёнка: Гаршин Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
23.05.1938
Отец ребёнка: Гаршин Тимофей Спиридонович
Смерть
01.12.1981
Последнюю часть жизни до самой смерти жила в пос.Рублево в доме по адресу Обводное ш.10, выполненном в стиле упрощенного сталинского ампира