Гаршина (Лозутенкова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина (Лозутенкова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.09.1915

Дата смерти

01.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1915

Отец: Лазутенков Василий Васильевич

Мать: Лазутенкова Марфа Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гаршина Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Гаршин Тимофей Спиридонович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гаршина Лира Тимофеевна

Отец ребёнка: Гаршин Тимофей Спиридонович

Рождение ребёнка
23.05.1938

Сын: Гаршин Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Гаршин Тимофей Спиридонович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.12.1981
Москва, город федерального значения Москва
Последнюю часть жизни до самой смерти жила в пос.Рублево в доме по адресу Обводное ш.10, выполненном в стиле упрощенного сталинского ампира
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