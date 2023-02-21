Лазутенкова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутенкова Марфа Петровна

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Место рождения

Сущевская волость Смоленской губернии

Дата рождения

1876

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Сущевская волость Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лазутенков Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.1915

Дочь: Гаршина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Лазутенков Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Лазутенкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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