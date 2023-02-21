Лазутенкова Марфа Петровна
Место рожденияСущевская волость Смоленской губернии
Дата рождения1876
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Сущевская волость Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лазутенков Иван Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.09.1915
Дочь: Гаршина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Лазутенков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Лазутенкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1964