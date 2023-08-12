Хапов Савелий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапов Савелий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Хапов Максим Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапова Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Хапов Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Хапова Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 07.05.1813

Дочь: Хапова (Хапова) Ирина Савельевна

Мать ребёнка: Хапова Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 23.05.1815

Сын: Хапов (Карташев) Федот Савельевич

Мать ребёнка: Хапова Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.03.1820

Сын: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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