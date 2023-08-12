Хапов Савелий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Хапов Максим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Хапов Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Хапова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 07.05.1813
Дочь: Хапова (Хапова) Ирина Савельевна
Мать ребёнка: Хапова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 23.05.1815
Сын: Хапов (Карташев) Федот Савельевич
Мать ребёнка: Хапова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 04.03.1820
Сын: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно