Хапов (Карташев) Федот Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапов (Карташев) Федот Савельевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 23.05.1815

Дата смерти

10.04.1871

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
Около 23.05.1815

Отец: Хапов Савелий Максимович

Мать: Хапова Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Хапов Зиновий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839 или 1840

Сын: Шапкин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Федота Савельевича Кормашева.
Смерть
10.04.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
приложено письмо судебного следователя 1 участка Новохоперского уезда от 20.04.1871 № 386

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