Хапов (Карташев) Федот Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 23.05.1815
Дата смерти10.04.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.05.1815
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839 или 1840
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Федота Савельевича Кормашева.
Смерть
10.04.1871
приложено письмо судебного следователя 1 участка Новохоперского уезда от 20.04.1871 № 386