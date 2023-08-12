Хапова Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапова Феодосия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Савелий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Хапов Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Хапов Савелий Максимович

Рождение ребёнка
Около 07.05.1813

Дочь: Хапова (Хапова) Ирина Савельевна

Отец ребёнка: Хапов Савелий Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 23.05.1815

Сын: Хапов (Карташев) Федот Савельевич

Отец ребёнка: Хапов Савелий Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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