Хапова Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Хапов Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Хапов Савелий Максимович
Рождение ребёнка
Около 07.05.1813
Дочь: Хапова (Хапова) Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Хапов Савелий Максимович
Рождение ребёнка
Около 23.05.1815
Сын: Хапов (Карташев) Федот Савельевич
Отец ребёнка: Хапов Савелий Максимович
Смерть
Неизвестно