Хапов Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1831