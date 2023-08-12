Хапов Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХапов Максим Петрович

Хапов Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Хапов Савелий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Хапов Онуфрий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Хапов Федот Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Хапов Никифор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.