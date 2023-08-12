Хапов Онуфрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапов Онуфрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Хапов Максим Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Кармашев Григорий Онуфриевич

Мать ребёнка: Хапова Варвара Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1821

Сын: Хапов Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Хапова Варвара Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапова Варвара Иосифовна

Смерть
Около 1833
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