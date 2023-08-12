Хапов Онуфрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Хапов Максим Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1818
Сын: Кармашев Григорий Онуфриевич
Мать ребёнка: Хапова Варвара Иосифовна
Рождение ребёнка
02.01.1821
Мать ребёнка: Хапова Варвара Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапова Варвара Иосифовна
Смерть
Около 1833