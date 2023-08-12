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Хапова Варвара Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Онуфрий Максимович

Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Кармашев Григорий Онуфриевич

Отец ребёнка: Хапов Онуфрий Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1821

Сын: Хапов Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Хапов Онуфрий Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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