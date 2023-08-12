Хапова Варвара Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1818
Сын: Кармашев Григорий Онуфриевич
Отец ребёнка: Хапов Онуфрий Максимович
Рождение ребёнка
02.01.1821
Отец ребёнка: Хапов Онуфрий Максимович
Смерть
Неизвестно