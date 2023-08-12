Хапов Григорий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
17.10.1823
Жена: Кармашева Мария Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кармашев Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Кармашева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Хапова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Кармашева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Хапова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Кармашева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Хапова Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно