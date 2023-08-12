Хапов Григорий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХапов Григорий Савельевич

Хапов Григорий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Хапов Савелий Максимович

Мать: Хапова Феодосия Семеновна

Бракосочетание
17.10.1823

Жена: Кармашева Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кармашев Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Кармашева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Хапова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Кармашева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Хапова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Кармашева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Хапова Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно