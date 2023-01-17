Кузяткина (Кузяткина) Мария
Место рождения
Дата рождения09.11.1902
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1902
Отец: Гавнягин Пётр
Мать: Гавнягина Наталья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Телюкова Елизавета
Отец ребёнка: Кузяткин Григорий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шумская Валентина
Отец ребёнка: Кузяткин Григорий
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Добрыгина Екатерина
Отец ребёнка: Кузяткин Григорий
Рождение ребёнка
10.02.1939
Сын: Кузяткин Виталий
Отец ребёнка: Кузяткин Григорий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кергетова Раиса
Отец ребёнка: Кузяткин Григорий
Смерть
2000
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область