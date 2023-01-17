Кузяткина (Кузяткина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяткина (Кузяткина) Мария

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Место рождения

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.11.1902

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1902

Отец: Гавнягин Пётр

Мать: Гавнягина Наталья

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Телюкова Елизавета

Отец ребёнка: Кузяткин Григорий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шумская Валентина

Отец ребёнка: Кузяткин Григорий

Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Добрыгина Екатерина

Отец ребёнка: Кузяткин Григорий

Рождение ребёнка
10.02.1939

Сын: Кузяткин Виталий

Отец ребёнка: Кузяткин Григорий

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кергетова Раиса

Отец ребёнка: Кузяткин Григорий

Смерть
2000
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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