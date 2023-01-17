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Кузяткин Виталий Григорьевич

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Место рождения

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.02.1939

Дата смерти

08.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939

Отец: Кузяткин Григорий Михайлович

Мать: Кузяткина Мария Петровна

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.02.1964

Жена: Кузяткина Валентина

Рождение ребёнка
16.11.1964

Дочь: Коршикова Наталья

Мать ребёнка: Кузяткина Валентина

Рождение ребёнка
16.09.1968

Дочь: Черкашина Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Кузяткина Валентина

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1970

Сын: Кузяткин Владимир

Мать ребёнка: Кузяткина Валентина

Смерть
08.10.1985
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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