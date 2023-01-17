Кузяткин Виталий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1939
Дата смерти08.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939
Бракосочетание
08.02.1964
Жена: Кузяткина Валентина
Рождение ребёнка
16.11.1964
Дочь: Коршикова Наталья
Мать ребёнка: Кузяткина Валентина
Рождение ребёнка
16.09.1968
Дочь: Черкашина Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Кузяткина Валентина
Рождение ребёнка
02.04.1970
Сын: Кузяткин Владимир
Мать ребёнка: Кузяткина Валентина
Смерть
08.10.1985
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область