Гавнягин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавнягин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1902
Дочь: Кузяткина Мария Петровна
Мать ребёнка: Гавнягина Наталья
Рождение ребёнка
23.03.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гавнягина Наталья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Горнягин Никита
Мать ребёнка: Гавнягина Наталья