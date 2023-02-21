Гавнягин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавнягин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавнягин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1902

Дочь: Кузяткина Мария Петровна

Мать ребёнка: Гавнягина Наталья

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.03.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гавнягина Наталья

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Горнягин Никита

Мать ребёнка: Гавнягина Наталья

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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