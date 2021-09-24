Телюкова (Кузяткина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова (Кузяткина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кузяткин Григорий

Мать: Кузяткина Мария

Рождение ребёнка
1951

Сын: Телюков Иван

Отец ребёнка: Телюков Пётр

Рождение ребёнка
24.04.1954

Дочь: Козлова Мария

Отец ребёнка: Телюков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Любовь

Отец ребёнка: Телюков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Пётр

Смерть
Неизвестно
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