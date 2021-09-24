Телюкова (Кузяткина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Кузяткин Григорий
Мать: Кузяткина Мария
Рождение ребёнка
1951
Сын: Телюков Иван
Отец ребёнка: Телюков Пётр
Рождение ребёнка
24.04.1954
Дочь: Козлова Мария
Отец ребёнка: Телюков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Любовь
Отец ребёнка: Телюков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телюков Пётр
Смерть
Неизвестно