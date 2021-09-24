Телюков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1923
Дата смерти24.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Телюков Иван
Мать ребёнка: Телюкова Елизавета
Рождение ребёнка
24.04.1954
Дочь: Козлова Мария
Мать ребёнка: Телюкова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телюкова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Любовь
Мать ребёнка: Телюкова Елизавета
Смерть
24.09.2021