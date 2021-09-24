Телюков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1923

Дата смерти

24.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Телюков Иван

Мать ребёнка: Телюкова Елизавета

Рождение ребёнка
24.04.1954

Дочь: Козлова Мария

Мать ребёнка: Телюкова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телюкова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Любовь

Мать ребёнка: Телюкова Елизавета

Смерть
24.09.2021
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