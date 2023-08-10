Зенкин Анисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 или 1839
Дата смерти07.11.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1839
Отец: Зенкин Иван Меркулович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
08.01.1861
Сын: Зенкин Василий Анисимович
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1864
Дочь: Зенкина (Зенкина) Пелагея Анисимовна
Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Елена Петровна
Смерть
07.11.1865