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Зенкин Анисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 или 1839

Дата смерти

07.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1839

Отец: Зенкин Иван Меркулович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Подзорова (Грошикова) Елена Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1861

Сын: Зенкин Василий Анисимович

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Елена Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1864

Дочь: Зенкина (Зенкина) Пелагея Анисимовна

Мать ребёнка: Подзорова (Грошикова) Елена Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.11.1865
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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