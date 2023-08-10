Киселева (Грошикова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 или 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1841 или 1842
Отец: Грошиков Петр Михеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
08.01.1861
Сын: Зенкин Василий Анисимович
Отец ребёнка: Зенкин Анисим Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1864
Дочь: Зенкина Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Зенкин Анисим Иванович
Бракосочетание
26.01.1866
Рождение ребёнка
25.10.1866
Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
18.01.1869
Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович
Смерть
Неизвестно