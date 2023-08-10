Киселева (Грошикова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Грошикова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 или 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1842

Отец: Грошиков Петр Михеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1858

Муж: Зенкин Анисим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1861

Сын: Зенкин Василий Анисимович

Отец ребёнка: Зенкин Анисим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1864

Дочь: Зенкина Пелагея Анисимовна

Отец ребёнка: Зенкин Анисим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
26.01.1866

Муж: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1866

Сын: Киселев Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1869

Сын: Косырев Макар Ефимович

Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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