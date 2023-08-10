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Зенкин Иван Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

29.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: Зенкина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Зенкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зенкина Мавра Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Воронкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Зенкин Анисим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Горбачева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зенкина Мавра Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Мавра Илларионовна

Смерть
29.01.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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