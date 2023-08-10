Зенкин Иван Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти29.01.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: Зенкина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Зенкина Мавра Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Воронкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Горбачева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зенкина Мавра Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1858