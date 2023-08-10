Воронкова (Зенкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Зенкин Иван Меркулович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1852
Рождение ребёнка
14.09.1857
Дочь: Воронкова Фекла Иосифовна
Отец ребёнка: Воронков Иосиф Епифанович
Рождение ребёнка
09.06.1859
Дочь: Воронкова Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Воронков Иосиф Епифанович
Смерть
Неизвестно