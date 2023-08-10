Воронкова (Зенкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Зенкина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Зенкин Иван Меркулович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1852

Муж: Воронков Иосиф Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1857

Дочь: Воронкова Фекла Иосифовна

Отец ребёнка: Воронков Иосиф Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1859

Дочь: Воронкова Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Воронков Иосиф Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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