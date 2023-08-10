Зенкина Мавра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина Мавра Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

10.08.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1803 или 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Иван Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Зенкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зенкин Иван Меркулович

Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Горбачева (Горбачева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенкин Иван Меркулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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