Зенкина Мавра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смерти10.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Зенкин Иван Меркулович
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Горбачева (Горбачева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенкин Иван Меркулович
Смерть
10.08.1871