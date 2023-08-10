Зенкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Зенкин Иван Меркулович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1853
Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1856
Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ивановна
Бракосочетание
19.01.1870
Третий брак для Наталии Архиповой Грачевой - государственной крестьянки села Муравлянки Скопинского уезда Рязанской губернии.
Смерть
Неизвестно