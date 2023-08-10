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Зенкин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Зенкин Иван Меркулович

Мать: Зенкина Мавра Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1853

Сын: Зенкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1856

Сын: Зенкин Сидор Сергеевич

Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.01.1870

Жена: Зенкина Наталия Архиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Третий брак для Наталии Архиповой Грачевой - государственной крестьянки села Муравлянки Скопинского уезда Рязанской губернии.
Смерть
Неизвестно

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