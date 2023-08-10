Зенкина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти21.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1853
Отец ребёнка: Зенкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1856
Отец ребёнка: Зенкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Зенкин Сергей Иванович
Смерть
21.01.1868