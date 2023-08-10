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Зенкина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

21.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1853

Сын: Зенкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Зенкин Сергей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1856

Сын: Зенкин Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Зенкин Сергей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Зенкин Сергей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.01.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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