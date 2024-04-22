Матвейчук Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения15.01.1911
Дата смерти19.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911
Отец: Матвейчук Иван
Мать: Матвейчук Анна
Рождение ребёнка
12.11.1938
Сын: Матвейчук Вячеслав
Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна
г. Кемерово
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Третьякова Маргарита
Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Тарнавская Августа
Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1950
Сын: Матвейчук Алексей
Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1952
Сын: Матвейчук Владимир Антонович
Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна
Смерть
19.11.1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище «Деревня Красная»