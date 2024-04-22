Матвейчук Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук Антон Иванович

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Место рождения

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.01.1911

Дата смерти

19.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: Матвейчук Иван

Мать: Матвейчук Анна

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Матвейчук Вячеслав

Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна

г. Кемерово
Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Третьякова Маргарита

Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Тарнавская Августа

Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1950

Сын: Матвейчук Алексей

Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1952

Сын: Матвейчук Владимир Антонович

Мать ребёнка: Матвейчук Елизавета Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
19.11.1963
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
кладбище «Деревня Красная»
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