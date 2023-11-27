Матвейчук (Борисова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук (Борисова) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

06.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: Борисов Алексей

Мать: Борисова Мария Филипповна

Россия
Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Матвейчук Вячеслав

Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович

г. Кемерово
Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Третьякова Маргарита

Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Тарнавская Августа

Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1950

Сын: Матвейчук Алексей

Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1952

Сын: Матвейчук Владимир Антонович

Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
06.11.1978
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь (инсульт)
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
кладбище «Деревня Красная»
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