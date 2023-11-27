Матвейчук (Борисова) Елизавета Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.11.1914
Дата смерти06.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Отец: Борисов Алексей
Россия
Рождение ребёнка
12.11.1938
Сын: Матвейчук Вячеслав
Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович
г. Кемерово
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Третьякова Маргарита
Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Тарнавская Августа
Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1950
Сын: Матвейчук Алексей
Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1952
Сын: Матвейчук Владимир Антонович
Отец ребёнка: Матвейчук Антон Иванович
Смерть
06.11.1978
Причина смерти: Болезнь (инсульт)
Похороны
Неизвестно
кладбище «Деревня Красная»