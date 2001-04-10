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Матвейчук Вячеслав

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Место рождения

г. Кемерово

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

10.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: Матвейчук Антон Иванович

Мать: Матвейчук Елизавета Алексеевна

г. Кемерово
Бракосочетание
16.10.1962

Жена: Матвейчук Валентина

г. Кемерово
Рождение ребёнка
16.04.1964

Дочь: Балашова Татьяна

Мать ребёнка: Матвейчук Валентина

г. Кемерово
Смерть
10.04.2001
г. Кемерово
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Кемерово (деревня Красная)
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