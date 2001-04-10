Матвейчук Вячеслав
Место рожденияг. Кемерово
Дата рождения12.11.1938
Дата смерти10.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938
г. Кемерово
Бракосочетание
16.10.1962
Жена: Матвейчук Валентина
г. Кемерово
Рождение ребёнка
16.04.1964
Дочь: Балашова Татьяна
Мать ребёнка: Матвейчук Валентина
г. Кемерово
Смерть
10.04.2001
г. Кемерово
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Кемерово (деревня Красная)