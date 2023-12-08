Балашова (Матвейчук) Татьяна
Место рожденияг. Кемерово
Дата рождения16.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964
Отец: Матвейчук Вячеслав
Мать: Матвейчук Валентина
г. Кемерово
Образование
С 01.09.1971 по 25.06.1981
средняя школа №89, г.Кемерово
среднее
Образование
С 01.09.1981 по ?.07.1983
Техническое училище №1 (швейное), г.Кемерово
средне-специальное | портной детского и женского легкого платья с умением производить ремонт и раскрой
Образование
С ?.09.1983 по ?.07.1989
ВЗИТЛП, г.Москва
высшее | инженер-технолог швейных изделий
Бракосочетание
27.01.1984
Муж: Балашов Игорь
г. Кемерово
Рождение ребёнка
18.04.1984
Дочь: Анна Игоревна
Отец ребёнка: Балашов Игорь
Развод
09.07.2008
Муж: Балашов Игорь
г. Кемерово
Место жительства
С 10.03.2010
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно