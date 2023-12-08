Балашова (Матвейчук) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Матвейчук) Татьяна

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Место рождения

г. Кемерово

Дата рождения

16.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964

Отец: Матвейчук Вячеслав

Мать: Матвейчук Валентина

г. Кемерово
Образование
С 01.09.1971 по 25.06.1981
средняя школа №89, г.Кемерово
среднее
Образование
С 01.09.1981 по ?.07.1983
Техническое училище №1 (швейное), г.Кемерово
средне-специальное | портной детского и женского легкого платья с умением производить ремонт и раскрой
Образование
С ?.09.1983 по ?.07.1989
ВЗИТЛП, г.Москва
высшее | инженер-технолог швейных изделий
Бракосочетание
27.01.1984

Муж: Балашов Игорь

г. Кемерово
Рождение ребёнка
18.04.1984

Дочь: Анна Игоревна

Отец ребёнка: Балашов Игорь

Развод
09.07.2008

Муж: Балашов Игорь

г. Кемерово
Место жительства
С 10.03.2010
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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