Борисова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.01.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Филипп
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Матвейчук Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Россия
Рождение ребёнка
15.07.1916
Сын: Борисов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Грудная, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.01.1963
Похороны
Неизвестно
кладбище «Деревня Красная»