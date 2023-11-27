Борисова Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Матвейчук Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Россия
Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Борисов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Грудная, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.01.1963
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
кладбище «Деревня Красная»
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