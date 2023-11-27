Матвейчук Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1911
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Павел хз чей сын
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвейчук Нина Ивановна
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худяшова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Смерть
Неизвестно