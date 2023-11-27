Мерзлякова (Матвейчук) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Матвейчук) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвейчук Иван

Мать: Матвейчук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мерзляков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Владимир

Отец ребёнка: Мерзляков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мерзляков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Сергей

Смерть
Неизвестно
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