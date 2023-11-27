Мерзлякова (Матвейчук) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвейчук Иван
Мать: Матвейчук Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мерзляков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Владимир
Отец ребёнка: Мерзляков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мерзляков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерзляков Сергей
Смерть
Неизвестно