Матвейчук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвейчук ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.01.1911
Мать ребёнка: Матвейчук Анна
Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Павел хз чей сын
Мать ребёнка: Матвейчук Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Матвейчук Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвейчук Нина Ивановна
Мать ребёнка: Матвейчук Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худяшова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Матвейчук Анна
Смерть
Неизвестно