Матвейчук Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвейчук ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Матвейчук Антон Иванович

Мать ребёнка: Матвейчук Анна

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвейчук Павел хз чей сын

Мать ребёнка: Матвейчук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Матвейчук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвейчук Нина Ивановна

Мать ребёнка: Матвейчук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худяшова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Матвейчук Анна

Смерть
Неизвестно
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