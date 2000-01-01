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Замятин Савва Саввович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Замятин Савва Емельянович

Мать: Замятина Мария Потапова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акилина Саввовна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Агрипина Саввовна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Замятин Климент Саввович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Замятин Данил Саввович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Замятин Арефа Саввович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Матрона Саввовна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.01.1845

Дочь: Попова Татьяна Саввовна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1858
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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