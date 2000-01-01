Замятин Савва Саввович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Замятин Савва Емельянович
Мать: Замятина Мария Потапова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акилина Саввовна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Агрипина Саввовна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Матрона Саввовна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.01.1845
Дочь: Попова Татьяна Саввовна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1858
д. Озерные (Над оз.Афонинским)