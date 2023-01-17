Попова (Замятина) Татьяна Саввовна
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения08.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1845
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
25.01.1865
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 22 года займ. Чажевского 1 брак невеста 20 лет поч. Над Офининским озером крест. Саввы Замятина дочь поркчит: по женеху поч. Чажевского крест. Иосиф и Иван ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно