Попова (Замятина) Татьяна Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Замятина) Татьяна Саввовна

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

08.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1845

Отец: Замятин Савва Саввович

Мать: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
25.01.1865

Муж: Попов Евдоким Сергеевич

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 22 года займ. Чажевского 1 брак невеста 20 лет поч. Над Офининским озером крест. Саввы Замятина дочь поркчит: по женеху поч. Чажевского крест. Иосиф и Иван ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
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