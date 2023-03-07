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Попов Евдоким Сергеевич

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Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1865

Жена: Попова Татьяна Саввовна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 22 года займ. Чажевского 1 брак невеста 20 лет поч. Над Офининским озером крест. Саввы Замятина дочь поркчит: по женеху поч. Чажевского крест. Иосиф и Иван ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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