Попов Евдоким Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1865
Жена: Попова Татьяна Саввовна
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 22 года займ. Чажевского 1 брак невеста 20 лет поч. Над Офининским озером крест. Саввы Замятина дочь поркчит: по женеху поч. Чажевского крест. Иосиф и Иван ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно