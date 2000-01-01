Замятин Данил Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Данил Саввович

Замятин Данил Саввович

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Замятин Савва Саввович

Мать: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Замятина Евдокия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.03.1859

Дочь: Замятина Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Евфимия Даниловна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.06.1863

Сын: Замятин Леонид Данилович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.09.1864

Дочь: Трапицына Устина Даниловна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.03.1881

Сын: Замятин Василий Данилович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close