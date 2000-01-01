Замятин Данил Саввович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
20.01.1858
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.03.1859
Дочь: Замятина Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Евфимия Даниловна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.06.1863
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.09.1864
Дочь: Трапицына Устина Даниловна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.03.1881
Сын: Замятин Василий Данилович
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)