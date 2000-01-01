Замятина (Норина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Норина) Евдокия Павловна

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Место рождения

д. Большая Норильская

Дата рождения

1842

Дата смерти

20.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большая Норильская
Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Замятин Данил Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.03.1859

Дочь: Замятина Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Евфимия Даниловна

Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.06.1863

Сын: Замятин Леонид Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.09.1864

Дочь: Трапицына Устина Даниловна

Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.03.1881

Сын: Замятин Василий Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
20.07.1902
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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