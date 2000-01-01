Замятина (Норина) Евдокия Павловна
Место рожденияд. Большая Норильская
Дата рождения1842
Дата смерти20.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большая Норильская
Бракосочетание
20.01.1858
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.03.1859
Дочь: Замятина Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Евфимия Даниловна
Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.06.1863
Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.09.1864
Дочь: Трапицына Устина Даниловна
Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.03.1881
Сын: Замятин Василий Данилович
Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Замятин Данил Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
20.07.1902
д. Озерные (Над оз.Афонинским)