Замятин Климент Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Климент Саввович

Замятин Климент Саввович

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Замятин Савва Саввович

Мать: Замятина Параскева Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
05.02.1851

Жена: Замятина Пелагея Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.07.1852

Сын: Замятин Прокоп Климентович

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
До 1886
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close