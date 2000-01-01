Замятин Климент Саввович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
05.02.1851
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.07.1852
Сын: Замятин Прокоп Климентович
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
До 1886